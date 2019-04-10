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ضبط مقيم بحوزته 25 ألف ريال مجهولة المصدر في جدة

ضبط مقيم بحوزته 25 ألف ريال مجهولة المصدر في جدة
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تواصل – جدة:

اشتبه مركز الضبط الميداني على مدخل محافظة جدة – طريق الساحل، في مقيم من الجنسية الأفغانية، وبعد استيقافه وُجد بحوزته مبلغ مالي مجهول المصدر، حيث تم إحالته للجهات المختصة.

وفي التفاصيل، وأثناء قيام مركز الضبط الميداني بعمله المعتاد على مدخل خط الساحل الجديد بالخمرة تم الاشتباه في شخص من الجنسية الأفغانية، وعند استيقافه والتأكد من وضعه وُجد بحوزته مبلغ مالي، يقدر بـ 25 ألف ريال، موزَّعًا داخل ملابسه.

وبعد توجيه عدد من الأسئلة بشأن المبلغ ومصدره لم يدلِ المقيم بمصدر المبلغ أيضًا؛ فجرى التحفظ عليه، وتسليمه مع المبلغ للجهات المختصة للتأكد من وضعه، وإكمال اللازم وفقا للاختصاص.

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