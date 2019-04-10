الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

«حساب المواطن»: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

بالقوة الجبرية.. ضبط مواطن يُهرب عمالة في الطريق إلى جدة (صور)

بالقوة الجبرية.. ضبط مواطن يُهرب عمالة في الطريق إلى جدة (صور)
0

تواصل – جازان:

ضبطت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان مواطناً حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الأفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية.

وكانت دوريات أمن الطرق، قد رصدت، مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين أنه مواطن برفقته 25 وافداً لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. ضبط فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما بإقامات مزورة

جدة.. ضبط فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما بإقامات مزورة

موقف إنساني مؤثر.. مواطن ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح (فيديو وصور)

موقف إنساني مؤثر.. مواطن ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح (فيديو وصور)

جدة.. تحرك سيارة أثناء التزود بـ«البنزين» يُشعل حريقاً بمحطة وقود (صور)

جدة.. تحرك سيارة أثناء التزود بـ«البنزين» يُشعل حريقاً بمحطة وقود (صور)

ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»

ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>