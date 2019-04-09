«أسوشييتد برس»: الحوثيون سبب انتشار وباء الكوليرا باليمن

تواصل – وكالات:

خلص تحقيق حديث أجرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إلى أن ميليشيا الحوثي هي السبب الرئيسي وراء انتشار مرض الكوليرا.

ونقل “سبتمبر نت”، اليوم الثلاثاء، عن “أسوشييتد برس” أنها أجرت مقابلات مع 29 شخصاً بمن فيهم مسؤولون في وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وبعضهم مسؤولون عن توزيع المساعدات الإنسانية، أكدوا أن الميليشيا هي المسؤول الرئيسي عن إلغاء شحنات الأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا في العام 2017م.

وأوضح مسؤول يعمل في المساعدات الإنسانية أن ميليشيا الحوثي تستغل ضعف الأمم المتحدة لنهب المساعدات وبيعها.

وأضاف أن العاملين في مجال الإغاثة يعرفون ذلك، وأنه إذا ما تحدثوا هم أو الأمم المتحدة عن هذا الفساد والتعنت الذي تمارسه الميليشيا فإن تأشيراتهم ستُرفض، ولن يُسمح لهم بالدخول مجدداً.

وذكر المسؤول أن ميليشيا الحوثي نفَّذت عدة حملات ورسائل على وسائط التواصل الاجتماعي تؤكد فيها أن اللقاحات غير فعالة، وقد تضر بصحة الأطفال.

من جهتهم، أجمع أربعة من مسؤولي المساعدات بينهم مسؤول صحي سابق في ميليشيا الحوثي أن بعض قادة الميليشيا وصفوا خطة التطعيم ضد الوباء بـ”مؤامرة أمريكية إسرائيلية لاستخدام اليمنيين كخنازير”.