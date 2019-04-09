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مصر.. مقتل وإصابة 33 بتفجير في سوق شعبي بـ«سيناء»

مصر.. مقتل وإصابة 33 بتفجير في سوق شعبي بـ«سيناء»
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تواصل – وكالات:

قُتل 7 أشخاص بمصر وأُصیب 26 آخرون، الیوم الثلاثاء، إثر تفجیر نفذه صبي يبلغ من العمر 15 عاماً بحزام ناسف في سوق شعبي بمنطقة الشیخ زويد بشمال سیناء.

وقالت وزارة الداخلیة المصرية في بیان لھا، إنه أثناء قیام دورية أمنیة بتأمین منطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشیخ زويد، قام انتحاري بتفجیر نفسه بالقرب من القوة الأمنیة؛ مما أدى لمقتل ضابطین، أحدھما برتبة رائد والآخر مقدم، وفردي أمن، وثلاثة مواطنین بینھم طفل 6 سنوات، فضلاً عن إصابة 26 شخصاً بعضھم في حالة خطرة.

وقامت أجھزة الأمن المصرية بتطويق منطقة السوق بالكامل، وإغلاق الأماكن المحیطة به للبحث عن قنابل أو عبوات ناسفة أخرى.

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