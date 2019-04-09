وظائف صحية شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي صحة عامة، وأخصائي تعزيز صحة، وأخصائي إحصاء حيوي).

الوظائف:

1- أخصائي صحة عامة:

– درجة الماجستير في الصحة العامة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- أخصائي تعزيز صحة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تعزيز صحة، وتثقيف صحي، ووبائيات، وصحة عامة).

– خبرة لا تقل عن سنة.

3- أخصائي إحصاء حيوي.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إحصاء حيوي).

– خبرة لا تقل عن سنة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/05م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/04/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).