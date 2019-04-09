الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

مصادر: توجيه من وزارة العدل بتوثيق «عقود الأنكحة» إلكترونياً

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

مجلس الوزراء: إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام.. وترتيبات مركز «التحول الوطني»

العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

تنفيذ «حد الحرابة» في يمني قتل رجل أمن بعسير

تنفيذ «حد الحرابة» في يمني قتل رجل أمن بعسير

وظائف صحية شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

وظائف صحية شاغرة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي صحة عامة، وأخصائي تعزيز صحة، وأخصائي إحصاء حيوي).

الوظائف:
1- أخصائي صحة عامة:
– درجة الماجستير في الصحة العامة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- أخصائي تعزيز صحة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تعزيز صحة، وتثقيف صحي، ووبائيات، وصحة عامة).
– خبرة لا تقل عن سنة.

3- أخصائي إحصاء حيوي.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إحصاء حيوي).
– خبرة لا تقل عن سنة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/05م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/04/14م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دهس طالب بالكلية التقنية في الرياض (فيديو)

دهس طالب بالكلية التقنية في الرياض (فيديو)

شاهد.. شلالات نمار غرب الرياض اليوم الثلاثاء

شاهد.. شلالات نمار غرب الرياض اليوم الثلاثاء

الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لخبراء سلامة المنتجات

الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لخبراء سلامة المنتجات

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وزخات برد على الرياض

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وزخات برد على الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد
يقينيات مجتمعية
مقالات

يقينيات مجتمعية

المزيد
تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>