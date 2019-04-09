إصابة معلمة وسائق في انقلاب حافلة بالطائف (صور)

تواصل – الطائف:

أُصيبت معلمة في حادث اصطدام حافلة معلمات بعمود إنارة وانقلابها، عقب انحراف مركبة أخرى عليها، اليوم الثلاثاء بالطائف.

وباشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف، الحادث بعد احتجاز معلمة وإصابتها بإصابة خفيفة، وكذلك سائق المركبة؛ فيما ساعد المتواجدون بالمكان باقي المعلمات المصابات بالهلع.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع صباح اليوم عند الساعة 6 صباحاً، بين حافلة تُقِلُّ معلمات ومركبة أخرى انحرفت عليها؛ ما تسبب في اصطدام حافلة المعلمات بأعمدة الإنارة وانقلابها، على طريق عشيرة المحاني.

وسارع المواطنون المتواجدون بالمكان لإنقاذ المعلمات، واحتُجزت إحداهن داخل السيارة وتم إخراجها بعد تعرضها لإصابات وُصفت بالخفيفة، وأُصيب أيضاً سائق الحافلة إصابات طفيفة.