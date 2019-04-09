رياح قوية تقتلع الخيام وتحطم جدار مبنى في الأفلاج (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الأفلاج، مساء اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية، تمثلت في موجة ماطرة مصحوبة برياح شديدة، تسببت في اقتلاع الخيام وتحطيم جدار إحدى البنايات.

وتسببت الرياح الشديدة عصر اليوم في تحطم جدار علوي لأحد المنازل بالبديع “30 كم”، جنوب الأفلاج، واقتلاع الخيام، كما تسببت الرياح المصاحبة للأمطار، مساء اليوم، في تحطم وانقلاب بعض الكرفانات لسكان البادية، غربي المحافظة، واقتلاع بيوت الشعر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 11 منطقة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة تشمل مناطق: “تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).