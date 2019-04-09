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صحة المدينة تكشف عن الإجراءات المُتخدة بعد وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي

صحة المدينة تكشف عن الإجراءات المُتخدة بعد وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – أحمد الحربي:

تفاعل حاتم سمان مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم صحة المدينة على الخبر المنشور في صحيفة “تواصل”، بعنوان “صحة المدينة تحقق في وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي بالمستشفى محل عملها”.

وأوضح “أنه تم التحفظ على الملف الطبي للمتوفاة، وكذلك ملف الطفلة، وتم تأجيل سفر من له علاقة بالقضية والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية”.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قد بدأت التحقيق في شكوى تقدم بها مُقيم باكستاني ضد مستشفى خاص، يتهمه فيها بالتسبب في وفاة زوجته التي كانت تعمل ممرضة لدى نفس المستشفى بخطأ طبي.

وتشير التفاصيل، إلى أن ممرضة باكستانية تدعى سكينة يوسف وقعت ضحية خطأ طبي في المستشفى الذي تعمل فيه، بعدما جرى حقنها بـ”مُغذٍ” من قبل إحدى زميلاتها خلال حملها في الشهر التاسع؛ ما تسبب في وفاتها وإصابة طفلها بالعمى والوفاة الدماغية.

وأوضح زوج الضحية ويدعى وسيم شريف، أن زوجته كانت حاملاً في الشهر التاسع ولم تكن تشكو من أي ألم، لكنها فوجئت بإحدى زميلاتها تطلب منها الحضور إلى المستشفى فجراً، قبل أن تحقنها بـ”مغذٍ” لتتأخر حالتها وتتعرض لحالة إغماء.

ولفت إلى أن زوجته أُدخلت غرفة العمليات وأجري لها عملية قيصرية عاجلة، قبل أن يتم إجراء عملية أخرى باستئصال الرحم؛ بسبب إصابتها بنزيف لتتوفى بعدها، فيما أُصيب الطفل بعمى ووفاة دماغية أيضاً.

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