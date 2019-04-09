«قياس»: 98 %؜ أدوا اختبار TIMSS ونكتفي بيوم واحد 

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أعلنت هيئة تقويم التعليم ممثلة في مركز قياس أن تطبيق اختبارات (TIMSS) تم اليوم الثلاثاء في المدارس المستهدفة بنسبة استجابة بلغت 98، 63% مؤكدة أن ذلك يعد إنجازاً لافتاً عالمياً، وأعلنت الهيئة الاكتفاء بيوم واحد للتطبيق بدلاً من يومين.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد تابع الاختبارات ميدانياً واطمأن على سير أعمال تطبيق الاختبارات ⁩ واستعداد الطلاب والطالبات ومدارس التعليم العام لخوضها، مثنياً على جهود المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية.

وقال الوزير: “جهود مباركة يبذلها زملائي المعلمون والمعلمات في مدارس التعليم العام والهيئة الإدارية وأسعدني ما شاهدته من جاهزية عالية لاختبارات TIMSS KSA، إضافة إلى مستويات الطلاب وجاهزية المدارس، معرباً عن تفاؤله بمستقبل تعليمنا وإسهامه في تحقيق الرؤية السعودية”.