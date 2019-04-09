واشنطن ولندن وأوسلو: الوقت حان لانتقال سياسي بالسودان والاستجابة للشعب

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تواصل – وكالات:

طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج السلطات السودانية باتخاذ خطوات جدية في سبيل تلبية مطالب الشعب، على خلفية المظاهرات المتواصلة في البلاد.

وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء إلى أن المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر العام الماضي شهدت زخما جديدا منذ 6 أبريل الجاري، مؤكدة أن “مطالب الشعب السوداني الشجاع الصامد للتغيير السياسي أصبحت أكثر قوة ووضوحا”.

وتابع بيان الثلاثية المنشور على حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على “تويتر”: “حان الوقت لأن تتجاوب السلطات السودانية مع هذه المطالب بطريقة جدية وذات مصداقية” وذلك عن طريق وضع “خطة موثوق بها” لتطبيق انتقال سياسي إلى “نظام شامل يحظى بشرعية أكثر”.

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