تقليص فترة إصدار محاضر فرز الوحدات العقارية إلى 5 أيام

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قلص برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، فترة إصدار محاضر الفرز التي تمكن من إصدار صكوك مستقلة للوحدات المفروزة في المباني، والمجمعات العقارية، والتجارية، والوحدات السكنية إلى مدة لا تتجاوز 5 أيام، حيث يمكن للمالك بعدها مراجعة كتابة العدل لتسلم الصكوك وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة فرز الوحدات العقارية.

ويهدف البرنامج لخدمة ملاك العقارات والمطورين العقاريين وتمكينهم من إنهاء إجراءات فرز الوحدات العقارية، بغرض حصولهم على صكوك الملكية المستقلة للوحدات المفروزة، وبذلك يتمكن الملاك من استثمار الوحدة أو بيعها أو إيجاد حلول مختلفة للاستخدامات مع ضمان معرفة حقوقهم وحسن انتفاعهم من العقار، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي توفر لملاك الوحدات السكنية والمجمعات العقارية وكذلك المطورين العقاريين إمكانية التقدم بطلب فرز الوحدات المطلوبة، واختيار المكتب الهندسي من بين المكاتب الهندسية المعتمدة في البوابة وذلك بشكل إلكتروني بالكامل.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن تطوير الحلول الإلكترونية يخدم ملاك العقارات، إضافة إلى خدمة المكاتب الهندسية التي يتم من خلالها إجراءات الفرز، حيث يتم توفير خاصية لتقييم المكاتب المعتمدة في المنصة الإلكترونية، التي تهدف إلى تحفيز المكاتب الهندسية للسعي من أجل الحصول على أفضل تقييم، ما سيسهم في حصولها على طلبات أكثر من المستفيدين.

كما ستسهم هذه الخطوة في دفع المكاتب الهندسية الأخرى ذات التقييم الأقل إلى تحسين خدماتها من أجل المنافسة مع المكاتب الهندسية المميزة، والوصول إلى أعلى مستوى من الجودة في المخرجات التي تقدمها المكاتب الهندسية، حيث سيكون أمام المستفيد خيارات عدة في اختيار المكاتب الهندسية المتميزة التي تضمن له المصداقية وضمان الجودة، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدماتٍ أفضل.

وأشار الداوود إلى أن عدد المكاتب الهندسية التي انضمت لتقديم خدمات الفرز عبر بوابة فرز الوحدات العقارية تجاوز 635 مكتبا هندسيا معتمدا ومؤهلا، يستطيع من خلالها المستفيدون الحصول على محاضر الفرز قبل إكمال الإجراءات المطلوبة لتسلمهم صكوك ملكية الوحدات العقارية.

يُذكر أن برنامج «فرز الوحدات العقارية» هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان، ولاقت إقبالا واسعا من المستفيدين في المجال العقاري، إذ شهد البرنامج من بداية انطلاقته بداية 2017 فرز أكثر من 61 ألف وحدة عقارية بإجمالي مساحة أكثر من 24 مليون متر مربع.