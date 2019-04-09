الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لخبراء سلامة المنتجات

تواصل – واس:

تستضيف مدينة الرياض في السابع عشر من أبريل الجاري أكبر تجمعاً دولياً للخبراء والمختصين في سلامة المنتجات، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السعودي لسلامة المنتجات الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وسيشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 30 خبيراً من 16 دولة حول العالم، من بينها بريطانيا، كوريا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، كندا، بالإضافة إلى بلغاريا، الدنمارك، البرازيل، سلوفنيا، وغيرها من الدول، كما سيشهد المنتدى مشاركة لممثلي هيئة المواصفات بدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي هيئة التقييس الخليجية، علاوة على ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

وسيتضمن المنتدى عدداً من التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات عبر 9 جلسات علمية يتخللها 31 ورقة عمل، وذلك لاستعراض أنظمة سلامة المنتجات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، التشريعات العامة لسلامة المنتجات، أنظمة الإنذار السريع عن المنتجات غير الآمنة في الأسواق، إضافة إلى التجارب الإقليمية والعالمية في مراقبة الأسواق وتقييم المخاطر، وكذلك تطوير اللوائح والمعايير الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات، وغيرها من الموضوعات.

يشار إلى أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات سيقام في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 – 13 شعبان 1440هـ الموافق 17 – 18 إبريل 2019م.