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«هونور» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد بسعر منافس وميزات مدهشة

«هونور» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد بسعر منافس وميزات مدهشة
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تواصل-وكالات:

أفادت تسريبات من الصين بأن “هونور”، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، تعتزم الإعلان عن “هونور 20 برو” الطراز الجديد من هاتفها الذكي الذي حقق نجاحاً كبيراً “هونور فيو 20″، الذي باعت منه أكثر من 1.5 مليون وحدة خلال الشهر الأول من إطلاقه.

ومن المتوقع الإعلان عنه يوم 25 أبريل الجاري. وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يُشاع أنه سيقدم شاشة من نوع “أوليد” بقياس 6.1 بوصات مع حساس بصمة تحتها، ليكون بذلك أول هاتف من هونور يتمتع بهذه الميزة خارج الصين.

وسيضم معالجاً من نوع Kirin 980، وذاكرة “رام” بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3650 ميلي أمبير/ساعة.

ويُشاع أيضاً أن كاميرا الهاتف ستكون أفضل من نظيرتها في Honor View 20، إذ سوف تقدم ذات الكاميرا بدقة 40 ميغابكسل التي جاء بها هاتف “هواوي بي30 برو”، وكاميرا خلفية ثانية بدقة 20 ميغابكسل للتصوير العريض، وثالثة بدقة 8 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x.

وذكرت التسريبات أن الهاتف سوف يُطرح للبيع بسعر يعادل 450 دولاراً أمريكياً لنسخة 6+128 غيغابايت، وبسعر يعادل 505 دولارات لنسخة 8+128 غيغابايت، وبسعر يعادل 365 دولاراً لنسخة 8+256 غيغابايت.

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