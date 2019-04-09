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أمير منطقة المدينة يكرم أوقاف الشيخ محمد الماجد 

أمير منطقة المدينة يكرم أوقاف الشيخ محمد الماجد 
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تواصل – فريق التحرير:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة مساء الأربعاء الموافق 27/7/1440هـ في رحاب المسجد النبوي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد – رحمه الله – وذلك لدعمهم لأنشطة وبرامج كلية المسجد النبوي، جاء ذلك خلال رعاية سموه الكريم حفل تخريج الدّفعة السادسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الثانية عشرة من طلبة معهد المسجد النَّبوي الشريف للعام الدّراسي 1439-1440هـ.

وقد حضر الحفل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الدوائر الحكومية في المدينة المنورة وأعيان المدينة وشركاء الكلية والمعهد وأعضاء هيئة التدريس في الكلية و المعهد.

وقد استلم درع التكريم المهندس، سامي بن محمد الماجد عضو مجلس النظارة بالأوقاف، وثمّن هذا التكريم الذي حظيت به أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد من لدن سمو أمير منطقة المدينة المنورة ورفع شكره وتقديره لسموه الكريم على دعمه ومساندته لهذه الأعمال الخيرية المباركة.

وأوضح المهندس سامي أن هذه المساهمة من قبل أوقاف الماجد تأتي امتداداً لدعم الأوقاف للمشاريع و المبادرات الخيرية الرائدة في هذا البلد المبارك، و ذلك تنفيذاً لوصية الواقف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد – رحمه الله – والذي عُرف بحبه و دعمه للخير.

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