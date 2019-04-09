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مقتل 4 سودانيين في اعتصامات الخرطوم.. إطلاق النار مستمر

مقتل 4 سودانيين في اعتصامات الخرطوم.. إطلاق النار مستمر
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تواصل – وكالات:

أكد شهود عيان، مقتل 4 معتصمين بينهم طبيب، خلال مواجهات اليوم في محيط الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأفاد الشهود وقوع عدة إصابات وسط المتظاهرين والجيش السوداني بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم الثلاثاء، بين الجيش وأجهزة أمنية حاولت تفريق المتظاهرين بالقوة.

ونجح الجيش السوداني في السيطرة على الوضع وطرد القوة الأمنية، فيما لا يزال المعتصمون يحتمون داخل مقر رئاسة الأركان البحرية، بعد أن دعاهم الجيش للاحتماء بداخلها. وبحسب شهود لازالت هناك أصوات رصاص متقطعة يسمع دويها بالمنطقة.

وشكل الجيش السوداني، طوقاً أمنياً لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان: إن “الجيش تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سُمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين”.

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