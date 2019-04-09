وزير الطاقة يكشف قيمة أول سندات دولية يطرحها عملاق النفط السعودي

تواصل – الرياض:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، أمس الاثنين ، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية، والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، وإنه من المتوقع إغلاق الصفقة غداً الأربعاء.

وعقدت الشركة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار. ويضع الإعلان عن أرباح أرامكو سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية مثل «إكسون موبيل» و«شل»، بحسب “الوطن”.

وبشأن آلية بيع السندات فمن المتوقع أن تكون على 4 شرائح بآجال استحقاق 3 و5 و10 أعوام و30 عاما، و سيدور حجمها بين 10 مليارات و15 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل الطلب عليها بين 45 و50 مليار دولار.