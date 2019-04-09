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«العمل» تعلن إطلاق مبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية

«العمل» تعلن إطلاق مبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة واستثمار تأثيرهم في مختلف فئات المجتمع لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها السامية، وإبراز قيمتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية عبر تفعيل دور السفراء المهم والحيوي في تكريس مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لدى المجتمع.

وتتضمن قائمة سفراء المسؤولية الاجتماعية العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة وهم: الشيخ عادل الكلباني، كوثر الأربش، مها الوابل، أبرار السبر، وعد، أحمد الشدي، خالد العقيلي، م. عبدالعزيز الحمادي، فهد المساعد، محمد الشريف، فهد الأحمدي، شهد عطار، ماجد عبدالله، سمر المقرن، أحمد الرماح، هيثم ومفيد النويصر.

ويعد السفراء شركاء للوزارة في إيصال رسالتها إلى المجتمع من خلال تقديم عدد من الأعمال التي تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام الشركات بمسؤوليتها تجاه المجتمع وذلك بدعمهم لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في برامج الرؤية وكذلك المبادرات المرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقديم الحلول والمقترحات لحل القضايا الاجتماعية وتحويلها لمبادرات وبرامج تنموية مستدامة.

وقد عقدت الوزارة عدداً من اللقاءات التعريفية مع السفراء والتي ناقشت العديد من المبادرات المحورية الشاملة التي تدعم مسيرة المملكة في التنمية.

وجاءت هذه المبادرة حرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزامها الوطني بالمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، والسعي لتحسين وتلبية احتياجات المجتمع تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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