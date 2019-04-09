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«الشورى» يحسم ضوابط تقديم المقاهي لـ «منتجات التبغ» داخل المدن

«الشورى» يحسم ضوابط تقديم المقاهي لـ «منتجات التبغ» داخل المدن
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تواصل – متابعات:

يناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، بعد تأجيلها من أمس إلى جلسة اليوم بعد أن ناقش أمس تقرير لجنة الخدمات بشأنها.

فيما رفضت اللجنة القضائية في الشورى إعطاء المُشرع قدراً أوسع لموضوع حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن وتأكد يوم أمس إنهائها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 38 ـ 1439 دون الأخذ بتوصية عضوي المجلس نورة المساعد ونورة المري بهذا الشأن، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأوضحت مصادر أن الحسم سيكون اليوم الثلاثاء للتوصية التي بينت أهمية أن يكون للمسكن الشرعي دعوى مستقلة عن دعوى حق النفقة، لاستقرار الأسرة، كما أن كثيراً من المطلقات تظل في بيت أهلها سنوات برفقة أولادها، وغالباً ما يكون ذلك على حساب راحة أهلها حال وافقوا على استقبالها برفقتهم، بسبب أن النفقة لا تكفيها لاستئجار بيت لها مع أولادها.

كما يصوت أعضاء الشورى اليوم على إلزام وزارة العدل بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة التي تجاوزت 2450 وظيفة، بعد أن لفتت قضائية المجلس إلى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة يمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية.

وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف.

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