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الهاتف الكاشف.. يرصد الأسلحة بملابس المجرمين على بعد 6 أمتار

الهاتف الكاشف.. يرصد الأسلحة بملابس المجرمين على بعد 6 أمتار
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تواصل- وكالات:

طور فريق بحثي بريطاني تقنية فريدة من نوعها تسمح لرجال الشرطة برصد أي نوع من الأسلحة سواء كانت سكاكين أو مسدسات أو قنابل أو غيرها مختبئة في ملابس المجرمين الثقيلة أو حتى مربوطة في أحزمة السراويل، على بعد 20 قدم (أي نحو 6 أمتار)، ما يسهم كثيراً في الحد من معدلات الجريمة المتزايدة في الشوارع والأماكن العامة.

وأوضح الباحثون في جامعتي لوفبرا ونوتنغهام ترنت البريطانيتين أن التقنية الجديدة وهي عبارة عن ماسح ضوئي يعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء وخوارزمية ذكاء اصطناعي، يمكن دمجها داخل كاميرات أو هواتف محمولة أو حتى المسدسات.

ويأمل الباحثون في تطبيق التقنية خلال 6 أشهر داخل بريطانيا، وفي حال إثبات نجاحها وجدارتها، سيتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة وحول العالم، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتقوم التقنية بعمل مسح شامل وعلى نطاق واسع للأماكن المزدحمة بما في ذلك الشوارع ومحطات السكك الحديدية والأماكن الحساسة وتلك التي تُجرى فيها أحداث هامة وضخمة، للسماح لضباط الشرطة باتخاذ قرارات سريعة وفورية بالقبض على المشتبه بهم أو الذين على وشك ارتكاب جرائم خطيرة في الأماكن العامة.

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