«سناب شات» تقدم مفاجأة لمستخدميها على أندرويد

تواصل- وكالات:

أطلقت شركة سناب رسمياً النسخة الجديدة كلياً من تطبيقها “سناب شات” لنظام التشغيل أندرويد،

وقالت سناب في تغريدتها: “إلى أندرويد. أحبك، سناب شات”. وفي الفيديو المرفق مع التغريدة كتبت الشركة: “استمتع بسناب شات الجديد والسريع، والذي أُعيد بناؤه خصيصاً لأندرويد”.

ورغم ما قالته الشركة، فقد لاحظ المستخدمون أن التطبيق الجديد لا يختلف عن التطبيق الحالي فيما يتعلق بواجهة المستخدم أو التنقل، ولكن التركيز كان على جعله أسرع وأقل ثغرات.

وقالت الشركة إن التطبيق الجديد صُمم ليأخذ في الاعتبار أشياء مثل النظام البيئي الضخم لنظام أندرويد، مع اتساع نطاق الأجهزة لديه، خاصةً بالنسبة للكاميرات والمعالجات، مما يعني أن الهواتف المختلفة يمكن أن تتمتع بقدرات مختلفة على نطاق واسع.

ويتوفر الإصدار الجديد من تطبيق سناب شات لنظام أندرويد حالياً للتحميل عبر متجر قوقل بلاي.