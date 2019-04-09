أمطار رعدية على منطقة نجران.. و«الدفاع المدني» يحذر من مجاري السيول

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية.

ويشمل التنبيه (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره والأجزاء المجاورة) وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 2 من مساء الأربعاء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.