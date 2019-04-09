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ماذا قال أعضاء «مجلس الشورى» عن لقائهم بخادم الحرمين الشريفين ؟

ماذا قال أعضاء «مجلس الشورى» عن لقائهم بخادم الحرمين الشريفين ؟
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تواصل – متابعات:

عبَّر أعضاء وعضوات مجلس الشورى عن سعادتهم البالغة بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مؤكدين أنهم استمعوا من خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لهم وتشرفهم بالسلام عليه أمس (الاثنين)، لكلمة توجيهية شاملة.

وأوضح عدد من أعضاء وعضوات الشورى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ركزت على أهمية الشورى ودور المجلس، وأن الأبواب مفتوحة لسماع المقترحات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري، في حسابها على «تويتر»: إن خادم الحرمين الشريفين شدد على أهمية دور مجلس الشورى في دعم الحكومة وتحقيق طموح وتطلعات الوطن والمواطن.

وعبرت الدكتورة مستورة والدكتورة نورة الشبعان عن بالغ سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين، معربات عن دعواتهما بأن يحفظ المولى عز وجل قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي من كل شر.

ووصفت الدكتورة منى آل مشيط الحديث بأنه أبوي نابع من القلب، لافتة إلى أنه دار «عن الوطن وتطلعاته والقفزات التنموية التي يشهدها وطننا الغالي».

وقال الدكتور ناصح البقمي، إن خادم الحرمين الشريفين تحدث عن دور مجلس الشورى، والوطن المجيد ورسالته وتاريخه العظيم.

وأوضح كل من الدكتور معدي آل مذهب، ومفرح الزهراني، أن خادم الحرمين الشريفين أكد في كلمته التوجيهية على أن الشورى مرتكز أساسي منذ قيام الدولة، وعلى دور المجلس لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأن أبواب الدولة مفتوحة للجميع ولمن لديه أي ملاحظة أو اقتراح، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ولفت العضو نبيه البراهيم، أن كلمات خادم الحرمين الشريفين استذكرت ما قامت عليه الدولة من أسس راسخة منها مفهوم الشورى التي تنتهجه المملكة من منطلق الآية (وشاورهم في الأمر)، وأنه أنهى حديثه بـ(رحم الله من أهدى إليّ عيوبي).

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