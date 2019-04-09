وكيل «إمارة حائل» يتفاعل مع مقترحات المواطنين على تويتر ويناقش الشكاوى الكيدية

تواصل – حائل:

كشف وكيل إمارة حائل المستشار القانوني عادل بن صالح آل الشيخ أن هناك شكاوى كيدية لا يمكن التحقق منها الا بأخذ إقرار على الشاكي حول صحة شكواه .

وتداخل آل الشيخ في تفاعل سريع عبر حسابه الشخصي عبر تويتر مع مغردين يقترحون إلزام حساب فروع الوزارات بمنطقة حائل بالتفاعل مع الملاحظات والشكاوى والاستفسارات التي ترد من المواطنين عبر منشن الحسابات الرسمية لفروع الوزارات .

وطالب المغردون خلال حوارهم التفاعل وإحالة الاستفسارات إلى المختص والإجابة عليها بصورة سريعة ،حيث أشاد المغرد ماجد المبلع بقدرات مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري وتفاعله السريع عبر حسابه الرسمي مع ما يرده من ملاحظات .

وتساءل وكيل إمارة حائل في تفاعله السريع قائلاً : كيف يحاسِب على الشكوى الكيدية في تويتر خاصة أن كثير من الحسابات غير موثق ؟

ووعد آل الشيخ في إجابته على المغردين بدراسة مقترحاتهم ، وقال معبراً عن رأيه : من الأفضل التواصل مع الحساب أو المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل أو المقترحات.