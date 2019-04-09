كلمة مرور خاطئة تغلق «آي باد» لمدة 10 شهور

تواصل – وكالات:

أُصيب أب بصدمة كبيرة عندما تفاجأ بأن ابنه الصغير البالغ 3 سنوات أغلق جهازه اللوحي “آي باد” لمدة 26 مليون ثانية (أي نحو 9.7 أشهر) بسبب إدخاله كلمات مرور خاطئة لمرات متتالية أثناء محاولته اللعب به.

ونشر الأب، الذي يعمل صحافياً في مجلة “نيويوركر” الأمريكية ويدعى “إيفان أوسنوس” تغريدة عبر حسابه على تويتر من هاتفه مصحوبة بصورة من جهازه اللوحي تفيد بأن “آي باد تم تعطيله، حاول خلال 25.536.442 ثانية”.

واستقبل إيفان أكثر من 100 رد من مستخدمين ينصحونه بالانتظار، ويبدو أن المشكلة لن ترى حلاً، فبحسب التعليمات الرسمية من شركة أبل، فإن إدخال كلمة مرور عدة مرات متتالية تؤدي إلى إزالة المحتوى والبيانات على الجهاز سواء الهاتف الذكي “آي فون” أو الجهاز اللوحي “آي باد”.

ولم تشر الشركة إلى عدد مرات الإدخال، ولكن بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية، فيبدو أن 10 مرات إدخال خاطئة تؤدي إلى هذه المشكلة.

ويعد الحل الوحيد أمام إيفان وغيره ممن يواجهون مثل هذه المشكلة، هي “إذا كان المستخدم قام بعمل نسخة احتياطية مسبقة للمحتوى والبيانات الموجودة على الجهاز”، فيمكن استردادها، عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة آي تيونز، وفي حال عدم القيام بذلك، فلا توجد طريقة أخرى لاسترداد المعلومات.