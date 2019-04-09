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4 طرق ناجحة للتخلص من الحساسية في فصل الربيع

4 طرق ناجحة للتخلص من الحساسية في فصل الربيع
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تواصل – وكالات:

الحساسية هي تفاعل الجسم البشري مع أجسام أو مواد يعتبرها جهاز المناعة مضرة بالجسم أو غريبة عنه، ويُمكن أن تظهر الحساسية على شكل ردة فعل من الجسم أو بعض أعضائه مثل الأنف أو العين أو الجلد.

وبما أن الحساسية تزداد عادة في فصل الربيع، أورد موقع “إنفيوجن إكسبرس” نصائح للوقاية من الحساسية والتقليل من أعراضها، على النحو التالي:

1- الربو الحاد
إذا كنت تعاني الربو الحاد، تجنب الأماكن التي يكثر فيها غبار الطلع في فصل الربيع، وقلل من قضاء الوقت في الخارج.

2- جهاز نيتي
يتوفر هذا الجهاز في معظم الصيدليات ويعمل على التخلص من المهيجات والحساسية خارج الجيوب الأنفية.

3- العلاجات العشبية
تساعد العلاجات الطبيعية مثل الكيرسيتين وورقة نبات القراص في تقليل أعراص الحساسية عبر تقليل قدرة الجسم على إنتاج الهيستامين المسبب للحساسية، كما يساعد الكيرسيتين في التقليل من الالتهابات.

4- الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك
تحتوي العديد من الأطعمة وخاصة لبن الزبادي على عنصر البروبيوتيك الذي يساهم في زيادة مناعة الجسم ومقاومة الحساسية.

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