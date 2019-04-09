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الأمم المتحدة تُدين التصعيد العسكري في طرابلس.. والهجوم الجوي على المطار

الأمم المتحدة تُدين التصعيد العسكري في طرابلس.. والهجوم الجوي على المطار
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تواصل – واس:

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد العسكري والقتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، بما في ذلك الهجوم الجوي الذي شنته امس الاثنين طائرة تابعة للجيش الوطني الليبي على مطار معيتيقة.

وحث الأمين العام على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية بغية نزع فتيل التصعيد ومنع نشوب صراع واسع النطاق.

وفي بيان صحفي أصدره المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء الاثنين، شدد غوتيريش على عدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا ودعا كل الأطراف إلى الانخراط في حوار فوري للوصول إلى حل سياسي.

وذكر البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مستعد لتيسير هذا الحوار، ومن جانبه، وذكـّر أمين عام الأمم المتحدة كل الأطراف بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، التي تحتم ضمان سلامة جميع المدنيين.

وأضاف البيان إن كل الليبيين يستحقون السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان.

يذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل المتاح أمام المدنيين في طرابلس، وفق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

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