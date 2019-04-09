متحدث «أمن الدولة»: المتورطون بهجوم أبو حدرية تأثروا بالأيديولوجية الإيرانية المتطرفة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد اللواء بسام عطية المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، أن المطلوبين الذين تم الإطاحة بهم في عملية استباقية بالمنطقة الشرقية متأثرون بالأيديولوجية الإيرانية المتطرفة.

وأضاف اللواء عطية في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية، أنه لا بد أن يفهم النظام الإيراني الاستراتيجية السعودية أو “لا بقاء لهذا النظام في عالمنا الجديد”.

وأكد أن أن الحادثة الإرهابية في أبو حدرية لا تعبِّر إلا عن نفسها وعن مشروعها المتهالك، وأن المجتمع السعودي بجميع أطيافه وبمكوناته كافة يرفض الفوضى والأنشطة الإرهابية لإيمانه بالخيار الحضاري وهو الدولة الوطنية الواحدة.

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