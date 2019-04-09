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بعد مقتل «الفرج».. تعرّف على المتبقين من قائمة المطلوبين الـ9

بعد مقتل «الفرج».. تعرّف على المتبقين من قائمة المطلوبين الـ9
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تواصل – الرياض:

كشفت رئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، عن مـقتل مطلوبين أمنيين خلال عملية استباقية في القطيف فجر الأحد، بينهما المطلوب ماجد الفرج الذي كان مصنفاً على قائمة الـ9 المطلوبة لدى وزارة الداخلية؛ لارتكابهم جرائم إرهابية بالقطيف والدمام.

وبعد مقتل المطلوب الفرج، ومقتل آخرين من نفس القائمة في وقت سابق، تقلص عدد المطلوبين في القائمة إلى أربعة مطلوبين فقط، وهم:

علي بلال سعود آل حمد – سعودي الجنسية.

محمد بن حسين علي آل عمار – سعودي الجنسية.

ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية.

أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في أكتوبر 2016 قائمة تضم 9 مطلوبين أمنيين تم كشف تورطهم في عدد من القضايا الإرهابية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، منها استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، حيث رصدت الداخلية حينها مكافأة مليون ريال تقدم لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب.

 

 

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