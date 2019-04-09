جدة.. تحرك سيارة أثناء التزود بـ«البنزين» يُشعل حريقاً بمحطة وقود (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الاثنين، بمحافظة جدة بلاغا عن احتراق محطة وقود شمال المحافظة، بسبب تحرك سيارة أثناء تعبئة الوقود.

وفي التفاصيل، تلقّى مركز العمليات الموحدة ٩١١ بلاغا مساء أمس الاثنين، عن نشوب حريق بمحطة وقود بحي البساتين.

وفور وصول الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني اتضح أن الحالة عبارة عن حريق خمسة مضخات من أصل ستة داخل المحطة نتيجة سحب أحد المركبات خرطوم التعبئة الخاص بالمضخة أثناء تعبئة الوقود فيما تأثرت سيارة بالحريق دون خسائر بشرية – ولله الحمد-.

وتم إخماد الحريق عن طريق فرق الدفاع المدني، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.