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ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»

ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت الجهات الأمنية بجدة من ضبط مقيم من جنسية عربية، بحوزته قطعة حشيش تزن خمسة جرامات، أثناء استيقافه في نقطة تفتيش بحي العزيزية.

وفي التفاصيل وأثناء قيام الفِرق الأمنية بمحافظة جدة يوم أمس بتشكيل نقطة تفتيش بحي العزيزية تقاطع التحلية مع المكرونة، وأثناء التفتيش حضرت للموقع مركبة خصوصي بداخلها شخص من جنسية عربية، يبلغ من العمر 30 عاماً؛ حيث اتضح عليه وضع الارتباك.

وعند تفتيشه وُجد بيده قطعة من الحشيش المخدر تزن خمسة جرامات، فتم إعداد محضر بالحادثة، وسلم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.

في سياق متصل، عثر فريق نقطة التفتيش نفسها، وعلى بعد مسافة من مركز النقطة على كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدر تزن جراماً واحداً؛ إذ تم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم.

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