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رويترز: أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار

رويترز: أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار
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تواصل – وكالات:

تلقت شركة أرامكو طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، الذي كان من المتوقع أن يكون في حدود عشرة مليارات دولار.

وتعكف شركة النفط العملاقة على تسويق إصدار السندات المقومة بالدولار، والمقسم إلى 6 شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عاماً.

وقال مصدر مطلع: إن حجم الطلب وصل إلى 60 مليار دولار. وستكون هذه أعلى قيمة لطلبات الاكتتاب منذ الإصدار الذي طرحته قطر العام الماضي، وجذب أوامر اكتتاب قياسية بقيمة نحو 52 مليار دولار، بحسب رويترز.

وقبل فتح دفاتر الاكتتاب في وقت سابق يوم الاثنين، كان إصدار أرامكو المقرر تسعيره يوم الثلاثاء قد جذب بالفعل طلبات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار؛ وفقاً لما ذكره وزير الطاقة خالد الفالح.

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