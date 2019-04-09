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بعد إدراجه كمنظمة إرهابية.. واشنطن تحذر من التعامل مع «الحرس الثوري الإيراني»

بعد إدراجه كمنظمة إرهابية.. واشنطن تحذر من التعامل مع «الحرس الثوري الإيراني»
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تواصل – وكالات:

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، كل “الشركات والمصارف حول العالم” بعدم التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات “الإرهابية”.

وشدد بومبيو على “الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكد من أن لا علاقة مادية لكل المؤسسات التي تتعامل معها مالياً، بالحرس الثوري الإيراني”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن النظام الإيراني “لا يدعم الإرهاب فحسب، بل هو نفسه متورط في أعمال إرهاب”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في بيان للبيت الأبيض أن حكومته ستصنف قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، واصفاً إياه بـ “أهم أداة للحكومة الإيرانية في توجيه حملتها الإرهابية دولياً وتطبيق هذه الحملة”.

وقال ترامب: إن حكومته ستستمر من خلال هذه الخطوة في تشديد سياستها ضد إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة “نظاماً مارقاً”.

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