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«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم

«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، للعمل بمسمى (مشرف السلامة والأمن Safety & Security Supervisor)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مشرف السلامة والأمن (Safety & Security Supervisor).

أماكن العمل:
1- الرياض.
2- مكة المكرمة.
3- جدة.
4- المدينة المنورة.

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التقنية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/08م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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