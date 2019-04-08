«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – الرياض:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، للعمل بمسمى (مشرف السلامة والأمن Safety & Security Supervisor)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مشرف السلامة والأمن (Safety & Security Supervisor).
أماكن العمل:
1- الرياض.
2- مكة المكرمة.
3- جدة.
4- المدينة المنورة.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التقنية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/08م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا