«stc» تعلن توفر وظائف شاغرة في 4 مدن.. الشروط وموعد التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، للعمل بمسمى (مشرف السلامة والأمن Safety & Security Supervisor)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف السلامة والأمن (Safety & Security Supervisor).

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- مكة المكرمة.

3- جدة.

4- المدينة المنورة.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التقنية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/08م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا