العثور على طفل مشنوقاً داخل حوش منزلهم بجدة.. والشرطة تحقق

تواصل – جدة:

شهد أحد الأحياء بشرق جدة حادثاً صادماً عندما عُثر على طفل مشنوقاً داخل حوش منزلهم، وفارق الحياة قبل إسعافه.

وتحقق شرطة المحافظة جدة في قضية العثور على الطفل البالغ 11 عاماً معلقاً وقد التف حول رقبته حبل، وفي حالة إغماء في منزلهم بأحد الأحياء بشرق جدة، حيث شاهده جارهم وقام بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة ولم يتمكنوا من إسعافه.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بأنه شاهد أحد أبناء جارهم داخل حوش منزلهم وهو معلق وحول رقبته حبل ملتف وفي حالة إغماء، فقام بإسعافه إلى إحدى العيادات القريبة، ولم يلحقه الأطباء ولم يتمكنوا من إنقاذه.

وباشرت شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية موقع القضية، وفتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة المسببات التي أدت إلى وفاة الطفل.