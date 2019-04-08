«عاملة» تحاول قتل نفسها بجدة.. والشرطة تنقذها في اللحظات الأخيرة

تواصل – جدة:

تمكَّنت الجهات الأمنية بجدة، من السيطرة على عاملة منزلية أغلقت على نفسها باب المطبخ بمنزل كفيلها، وبيدها سكين بنية قتل نفسها.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بحي أبحر الشمالية، وتبين قيام عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، بإغلاق باب المطبخ على نفسها في منزل كفيلها، وبيدها آلة حادة “سكين”.

وعند انتقال الجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ من صاحب المنزل، أفاد بأن مكفولته أغلقت على نفسها باب المطبخ ورفضت فتحه، لافتاً إلى أنها تنوي الانتحار.

وبعد أخذ الإقرار على صاحب المنزل، من قِبل الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع على الفور، تمَّ الدخول السريع للمنزل وفتح باب المطبخ؛ حيث وُجدت الخادمة وبها جرح متوسط بيدها اليمنى، وتمَّت تهدئتها والتحفظ على السكين الذي بحوزتها.

وحضر الهلال الأحمر السعودي للموقع وتولى معالجتها بالموقع؛ ومن ثم تمَّ تسليمها للمركز لإكمال اللازم.