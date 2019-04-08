الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن غرق «شقيقين» في بحيرة سيهات بالدمام

تفاصيل جديدة بشأن غرق «شقيقين» في بحيرة سيهات بالدمام

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

«عاملة» تحاول قتل نفسها بجدة.. والشرطة تنقذها في اللحظات الأخيرة

«عاملة» تحاول قتل نفسها بجدة.. والشرطة تنقذها في اللحظات الأخيرة
0

تواصل – جدة:

تمكَّنت الجهات الأمنية بجدة، من السيطرة على عاملة منزلية أغلقت على نفسها باب المطبخ بمنزل كفيلها، وبيدها سكين بنية قتل نفسها.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث بحي أبحر الشمالية، وتبين قيام عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، بإغلاق باب المطبخ على نفسها في منزل كفيلها، وبيدها آلة حادة “سكين”.

وعند انتقال الجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ من صاحب المنزل، أفاد بأن مكفولته أغلقت على نفسها باب المطبخ ورفضت فتحه، لافتاً إلى أنها تنوي الانتحار.

وبعد أخذ الإقرار على صاحب المنزل، من قِبل الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع على الفور، تمَّ الدخول السريع للمنزل وفتح باب المطبخ؛ حيث وُجدت الخادمة وبها جرح متوسط بيدها اليمنى، وتمَّت تهدئتها والتحفظ على السكين الذي بحوزتها.

وحضر الهلال الأحمر السعودي للموقع وتولى معالجتها بالموقع؛ ومن ثم تمَّ تسليمها للمركز لإكمال اللازم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على طفل مشنوقاً داخل حوش منزلهم بجدة.. والشرطة تحقق

العثور على طفل مشنوقاً داخل حوش منزلهم بجدة.. والشرطة تحقق

جدة.. الإطاحة بـ 3 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيماً

جدة.. الإطاحة بـ 3 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيماً

حادثة مأساوية في رفحاء.. عاملة منزلية تُنهي حياتها بجرعة «سُّم»

حادثة مأساوية في رفحاء.. عاملة منزلية تُنهي حياتها بجرعة «سُّم»

وظائف «عُمد أحياء» شاغرة بجدة.. الشروط وموعد التقديم

وظائف «عُمد أحياء» شاغرة بجدة.. الشروط وموعد التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>