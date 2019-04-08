رياح شديدة تقتلع المظلات والأشجار وتعيق المرور في «الأفلاج» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج مساء أمس موجة غبار كثيف مصحوبة برياح شديدة؛ تسببت في اقتلاع أشجار ومظلات “هناقر”، وتوقفت معها حركة السير بالطرقات العامة.

وتسببت الرياح الشديدة التي صاحبت موجة الغبار في سقوط إحدى الأشجار على مركبة حديثة مخلفة لها بعض التلفيات، فيما تطايرت مظلات من أحد المباني الحكومية.

كما أدت قوة الرياح إلى اقتلاع إحدى أشجار النخيل بطرقات المحافظة، فيما توقفت الحركة المروية، وانعدمت الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك فيما واصلت بلدية المحافظة مجهوداتها بإزالة بعض ما خلفته الرياح الشديدة من اقتلاع مظلات ونخيل وأشجار، ورفعها من الطرقات العامة حتى لا تتأثر حركة المرور.

وعقب تلك الموجة هطلت أمطار خفيفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لهطول مزيدٍ من الأمطار.