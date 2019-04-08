«الفالح»: اجتماع لبحث خفض إنتاج «النفط» في هذا الموعد

تواصل – الرياض:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.

وأضاف الفالح أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعاً من المقرر عقده في مايو سيكون محورياً.

وتابع أن “اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية؛ لأننا سنعلم يقيناً بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية”، بحسب “رويترز”.

وأشار إلى أن سوق النفط في طريقها نحو التوازن. فعلنا أكثر بكثير من آخرين”، في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي، مضيفا “نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض، لكنها ما زالت أعلى كثيراً مما أعتبره مستوى طبيعياً”.