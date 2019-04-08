طريقة احتساب قيمة استهلاك «الكهرباء» للقطاع السكني؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو توعوي، أوضحت من خلاله طريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني.

وقالت الشركة: إن كمية استهلاك الكهرباء خلال الشهر ينقسم إلى شريحتين، الأولى: (من واحد حتى 6000 كيلوواط/ ساعة) تُحتسب بـ18 هللة للكيلوواط الواحد، الثانية: كل ما زاد عن 6000 كيلوواط/ ساعة ويُحتسب بـ30 هللة لكل لكيلوواط.

وضربت السعودية للكهرباء مثالاً على ذلك بقولها إنه: “في حال استهلك المستفيد 4500 كيلوواط في شهر واحد، يتم ضـرب هذا الرقم في 18 هللة والرقم الناتج يكون قيمة استهلاكه لذلك الشهر، أي 810 ريالات، أما إذا استهلك 6500 واط/ ساعة في شهر آخر فيُضرب 6000 كيلوواط في 18 هللة و500 كيلوواط في 30 هللة ليبلغ مجموع الفاتورة 1230 ريالاً.