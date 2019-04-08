الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

تفاصيل جديدة حول غرق شقيقين في بحيرة سيهات

تفاصيل جديدة حول غرق شقيقين في بحيرة سيهات

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

تفاصيل جديدة حول غرق شقيقين في بحيرة سيهات

تفاصيل جديدة حول غرق شقيقين في بحيرة سيهات
0

تواصل- الدمام:

روى أحد أقارب الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقًا في بحيرة سيهات بالدمام، تفاصيل جديدة حول سبب انجراف سيارة والدهما بهما أثناء نزهة للعائلة.

وذكر ابن عم والدهما، الشيخ فيصل العوامي، أن العائلة خرجت للتنزه في بحيرة سيهات بشكل طبيعي، وكانت الشقيقة الكبرى فاطمة 14 عاماً برفقة شقيقها سعود 12 عاماً داخل مركبة والدهما، وحاولت الابنة تعلم قيادة السيارة، لكنها أخطأت وقامت بالضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى انطلاق المركبة وسقوطها في البحيرة، ولم يتمكن أحد من اللحاق بها وإنقاذهما.

وأوضح العوامي أن والدي الطفلين يعيشان حالة نفسية سيئة بعد الحادث تسببت في دخولهما المستشفى، لافتاً إلى أنه تم تشييع جثمان الطفلين بمحافظة القطيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة شخص جراء حادث دهس في الباحة

وفاة شخص جراء حادث دهس في الباحة

وفاة عم المشرف العام على صحيفة «تواصل».. والصلاة عليه غداً الجمعة بجامع البواردي

وفاة عم المشرف العام على صحيفة «تواصل».. والصلاة عليه غداً الجمعة بجامع البواردي

بالفيديو.. انحراف مروع لمركبة في مكة يسفر عن وفاة وإصابة

بالفيديو.. انحراف مروع لمركبة في مكة يسفر عن وفاة وإصابة

صحة المدينة تحقق في وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي بالمستشفى محل عملها

صحة المدينة تحقق في وفاة ممرضة وجنينها بخطأ طبي بالمستشفى محل عملها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>