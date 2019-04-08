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«صحة الطائف» تستجيب لإشارة «911» بشأن سيدة عاجزة

«صحة الطائف» تستجيب لإشارة «911» بشأن سيدة عاجزة
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تواصل – الطائف:

استجابت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بالطائف، لنداء المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، للمساعدة في تقديم الخدمات الصحية لسيدة عاجزة ونقلها من منزلها إلى منزل آخر.

وتلقت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ”صحة الطائف”، نداءً من مركز العمليات للمساعدة في نقل سيدة عاجزة ثقيلة الوزن وتعيش على الأكسجين، من منزلها إلى منزل آخر.

وقامت فرقتان مكونتان من 6 أشخاص من عمليات الصحة الإسعافية، بمساعدة رجال الدفاع المدني بنقل السيدة إلى موقعها الآخر بسلام.

يذكر أن عمليات الشؤون الصحية مرتبطة لاسلكياً بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) لاستقبال وتمرير البلاغات، والتعامل معها بشكل فوري.

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