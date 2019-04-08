الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. «أمن الدولة» تكشف تفاصيل الهجوم على نقطة أمنية بأبوحدرية

بالصور.. «أمن الدولة» تكشف تفاصيل الهجوم على نقطة أمنية بأبوحدرية

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن غرق «شقيقين» في بحيرة سيهات بالدمام

تفاصيل جديدة بشأن غرق «شقيقين» في بحيرة سيهات بالدمام

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

نصيحة مهمة من «مركز كفاءة الطاقة» قبل شراء الأجهزة الكهربائية

نصيحة مهمة من «مركز كفاءة الطاقة» قبل شراء الأجهزة الكهربائية
0

تواصل – واس:

تهدف “بطاقة كفاءة الطاقة” التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة)، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة “بطاقة كفاءة الطاقة” عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وبين أن المركز يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

حيث إن تطبيق “تأكد” الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وحث المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات “بطاقة كفاءة الطاقة ” وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل عملية المفاضلة أمراً سهلاً.

وأوضح أنه عند فتح تطبيق “تأكد” على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

إضافة إلى إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

منع تداول البطاقات القديمة لـ«كفاءة الطاقة» في هذا الموعد

منع تداول البطاقات القديمة لـ«كفاءة الطاقة» في هذا الموعد

هيئة المواصفات: أصدرنا أكثر من 110 آلاف ترخيص لبطاقات كفاءة الطاقة

هيئة المواصفات: أصدرنا أكثر من 110 آلاف ترخيص لبطاقات كفاءة الطاقة

مبادرات متعددة من «كفاءة» لترشيد الاستهلاك والحد من «الهدر»

مبادرات متعددة من «كفاءة» لترشيد الاستهلاك والحد من «الهدر»

«كفاءة الطاقة»: التسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود

«كفاءة الطاقة»: التسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>