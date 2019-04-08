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الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
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تواصل – فريق التحرير:

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن معالي رئيس مجلس الشورى قدم في مستهل الجلسة التهنئة لعضو مجلس الشورى محمد العقلاء بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

 

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