إيداع 2.11 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لـ«مستفيدي الضمان»

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 2.11 مليار ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، تمثل المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر شعبان، وتشمل المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وشملت المبالغ المودعة كذلك، بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت 2.11 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.38 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191 مليون ريال، بينما تم صرف 101 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336 مليون ريال بدل غلاء معيشة.