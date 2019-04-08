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خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى (صور)

خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى (صور)
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

وقد استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

 

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