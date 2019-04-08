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معلومة مهمة.. زيت الزيتون يمنع تجلط الدم

معلومة مهمة.. زيت الزيتون يمنع تجلط الدم
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تواصل – وكالات:

أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية الأمريكية لأطباء القلب أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع أظهروا ميلاً أقل لتخثر الدم.

وأوضح أطباء الجمعية الأمريكية أن زيت الزيتون وفق هذه الدراسة يساعد على تقليل خطر الإصابة بالجلطات، مع المساعدة على تدفق الدم بشكل أفضل خلال الأوعية الدموية، كما أن تناول زيت الزيتون يمنع الترسبات على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

وتنصح الدراسة أيضاً الأشخاص، الذين يعانون من السمنة بتناول زيت الزيتون، والذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلاً عن أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص.

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