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«الإسكان» تكشف موعد ربط فواتير الكهرباء والمياه بعقد الإيجار الموحد

«الإسكان» تكشف موعد ربط فواتير الكهرباء والمياه بعقد الإيجار الموحد
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” عبدالرحمن السماري، أن وزارة الإسكان ستقوم بربط فواتير شركتي المياه والكهرباء مع “إيجار” اعتباراً من يوليو المقبل.

وأضاف السماري، خلال ورشة عمل أقيمت على هامش معرض سيتي سكيب بجدة، أن الوزارة تدرس التوجه للمزيد من الربط مع جهات حكومية أخرى مثل وزارتي الصحة والتعليم في بوابة “إيجار”.

وأكد أن عقد الإيجار الموحد سيكون إلزامياً على القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة القريبة على غرار الإلزام في القطاع السكني.

يذكر أن خدمة “إيجار” تهدف لتنظيم وتيسير العملية الإيجارية للمستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، الأمر الذي يقلل من النزاعات ويسرع حلها.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في فبراير 2018، الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، وذلك بالتعاون مع وزارات “الداخلية” و”العدل” و”الاتصالات”.

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