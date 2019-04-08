ضبط وإتلاف 24 طناً من الأسماك الفاسدة داخل أسواق جدة

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أتلفت إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة محافظة جدة، خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ، 24.288 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة، فيما صادرت 25140 كيلوجراماً من الباعة الجائلين وجرى تسليمها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها بعد تأكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن تقرير صادر عن الأمانة أن السوق المركزي استقبل خلال الستة أشهر الماضية 36.033 كجم من السمك البلدي و67.890 كجم أسماك مستوردة.

فيما بلغت الجولات الرقابية على الأنشطة المختلفة داخل السوق 360 جولة وأسفرت عن تحرير 233 مخالفة، وشملت الزيارات التفتيشية وحدات عرض الأسماك وثلاجات الأسماك المجمدة، ومطعم وكافيتريات ومحلات بيع أدوات الصيد والثلج والخضار والفواكه، إضافة إلى محل تموينات ودكاك تحريج ومكاتب دلالين.

يذكر أن سوق السمك المركزي بجدة يعمل به 54 دلالاً ونحو 500 عامل، وتكثف أمانة جدة جهودها الرقابية على مدار الساعة خلال الفترة الصباحية والمسائية عبر فريق عمل مختص من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين.

وينفذ فريق العمل جولات على محلات بيع الأسماك والمطاعم داخل السوق المركزي لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة وضبط ما يتم رصده من تجاوزات تتعلق بصحة وسلامة الغذاء.