بخطوات بسيطة.. نظف فلتر مكيف سيارتك بنفسك

تواصل – وكالات:

تعتبر الفلاتر من القطع الهامة الحيوية في السيارة، حيث إنها تعمل على حجب الشوائب والأوساخ التي تأتي من الخارج، وهو ما يساعد على زيادة العمر الافتراضي لأجزاء السيارة المختلفة وتحميها من التعرض للكثير من الأعطال.

ويعد فلتر هواء المكيف أحد هذه الفلاتر الهامة، وذلك لعمله على تنقية الهواء الذي يدخل إلى المقصورة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف بعيد عن الغبار والأتربة، لذا يجب القيام بتنظيفه مع تغيير المواسم، لأن تراكم الأوساخ والأتربة به تمنع المكيف من القيام بوظائفه بكفاءة، بالإضافة إلى أنها تسبب ظهور روائح كريهة في السيارة.

غالباً ما يوصي خبراء السيارات بتغيير فلتر الهواء في حال انسداده، لكنه يُفضّل من الناحية الاقتصادية تنظيف الفلتر والاستمرار في استخدامه حتى ينتهي العمر الافتراضي له وهو عامان أو قطع مسافة 25 ألف كيلومتر بالسيارة، واليوم سوف نستعرض خطوات تنظيف الفلتر في المنزل، وهي كما يلي: