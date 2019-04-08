الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

بالفيديو.. كمين أمني يضبط صيدلية تبيع «حبوباً مهبطة» للشباب والفتية

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

آخر تطورات واقعة اختفاء مواطن سعودي في أوغندا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالرياض

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

«العدل»: 76% ارتفاعاً في طلبات تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً

«العدل»: 76% ارتفاعاً في طلبات تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً
0

تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع ملحوظ في طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بنسبة قدرت بـ 76% منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 4 أشهر، مقارنة بإجمالي الطلبات لعام 1439هـ البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث، بحسب إحصائيات الوزارة.

وتبين الأرقام الصادرة أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنوياً يبلغ أكثر من 23 ألفاً عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألفاً طلب.

وعدّت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدّث.

يذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الإلكترونية المحدثة، وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”،التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي التي تعمل على أكثر من 300 مبادرة لرفع تنافسية المملكة عالمياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزارة العدل: سكاكا وعرعر محطات جديدة لخدمة كتابات العدل المتنقلة

وزارة العدل: سكاكا وعرعر محطات جديدة لخدمة كتابات العدل المتنقلة

«العدل» تُطلق مشروع المحكمة النموذجية.. لتطبيق القضاء المؤسسي

«العدل» تُطلق مشروع المحكمة النموذجية.. لتطبيق القضاء المؤسسي

العدل: 11 ألف عقد نكاح و4500 صك طلاق خلال شهر

العدل: 11 ألف عقد نكاح و4500 صك طلاق خلال شهر

«العدل» تجيب على أبرز 5 أسئلة وردت إليها بشأن محاكم التنفيذ

«العدل» تجيب على أبرز 5 أسئلة وردت إليها بشأن محاكم التنفيذ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تقييم تبعات التقييم
مقالات

تقييم تبعات التقييم

المزيد
تسريحٌ بإحسان
تدوينات حرة

تسريحٌ بإحسان

المزيد
من أنتم؟
مقالات

من أنتم؟

المزيد
نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>