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وزارة الطاقة توضح حقيقة بيع نفط المملكة بعملة غير الدولار

وزارة الطاقة توضح حقيقة بيع نفط المملكة بعملة غير الدولار
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تواصل – واس:

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردد مؤخراً من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع.

وشددت الوزارة على أن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

كما تؤكد الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.

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